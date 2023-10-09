закрыть
9 октября 2023, понедельник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве арестовали 11 квартир депутата Госдумы РФ

2
  • 9.10.2023, 13:55
  • 3,146
В Киеве арестовали 11 квартир депутата Госдумы РФ

Его самого будут судить за посягательство на целостность Украины.

Депутат Государственной думы России, который родился на территории Украины, пойдет под суд за то, что он голосовал за «принятие в состав» государства-агрессора четырех украинских областей. В ходе расследования арестованы 11 квартир обвиняемого в Киеве, которые оформлены на его родственников.

О деле против российского политика в понедельник, 9 октября, рассказал на официальном сайте Офис генерального прокурора Украины, пишет obozrevatel.com. Сотрудники ОГПУ уже направили в суд обвинительный акт. 

Член Госдумы – уроженец Донецкой области. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 110- 2 УК).

Следствие собрало доказательства, что российский депутат периодически посещал временно оккупированные украинские территории, которые находились под контролем ВС РФ и так называемой «ДНР».

Он неоднократно передавал боевикам «Донецкой народной республики» военное и другое оборудование для ведения войны против защитников Украины.

Также он в угоду Кремлю принял участие в голосовании за «принятие в состав России» Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин