В Киеве арестовали 11 квартир депутата Госдумы РФ 2 9.10.2023, 13:55

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Его самого будут судить за посягательство на целостность Украины.

Депутат Государственной думы России, который родился на территории Украины, пойдет под суд за то, что он голосовал за «принятие в состав» государства-агрессора четырех украинских областей. В ходе расследования арестованы 11 квартир обвиняемого в Киеве, которые оформлены на его родственников.

О деле против российского политика в понедельник, 9 октября, рассказал на официальном сайте Офис генерального прокурора Украины, пишет obozrevatel.com. Сотрудники ОГПУ уже направили в суд обвинительный акт.

Член Госдумы – уроженец Донецкой области. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 110- 2 УК).

Следствие собрало доказательства, что российский депутат периодически посещал временно оккупированные украинские территории, которые находились под контролем ВС РФ и так называемой «ДНР».

Он неоднократно передавал боевикам «Донецкой народной республики» военное и другое оборудование для ведения войны против защитников Украины.

Также он в угоду Кремлю принял участие в голосовании за «принятие в состав России» Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей Украины.

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