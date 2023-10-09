закрыть
9 октября 2023, понедельник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В фонд Лукашенко из бюджета передадут огромную сумму

5
  • 9.10.2023, 14:13
  • 1,620
В фонд Лукашенко из бюджета передадут огромную сумму

На что ее потратят.

В фонд Александра Лукашенко из республиканского бюджета направят почти 1 млрд рублей, следует из проекта закона о бюджете на 2024 год. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, пишет zerkalo.io.

Как вырастет фонд Лукашенко

В фонд Александра Лукашенко из бюджета в 2024 году выделят на 335,5 млн рублей больше, чем в этом году, следует из проекта закона. Размер фонда составит 999 млн 658 тыс. рублей — это 2,5% от всех доходов республиканского бюджета. Больше по размеру он был только дважды — в 2022 году (1,169 млрд) и в 2018 году (1,2 млрд).

Для того чтобы сформировать этот фонд в таком размере, чиновники в очередной раз отменили действие статьи Бюджетного кодекса (который в иерархии нормативных актов стоит выше закона), которая ограничивает максимальные суммы для резервных фондов и где прописаны цели, на которые эти деньги могут направляться.

Статья 42 Бюджетного кодекса: «Общий размер резервных фондов в республиканском бюджете не может превышать 2% собственных доходов республиканского бюджета без учета доходов государственных целевых бюджетных фондов». А в статье 43 Бюджетного кодекса говорится, что размер фонда президента не может превышать 1% доходов бюджета.

На что потратят деньги из этого фонда

В проекте закона указа о республиканском бюджете говорится, что средства из этого фонда используются на повышение зарплат определенной категории работников:

• государственным гражданским служащим;

• работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций;

• денежного довольствия военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов и подразделений.

Все эти группы работников и так получают зарплаты из бюджета, для чего необходимо пропускать часть этих денег через фонд Лукашенко, чиновники не объясняли.

Кроме того, эти деньги могут использовать на пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений. А также на финансирование строительства или реконструкции дорог, а также объектов, включенных в региональные инвестиционные программы.

Напомним, с середины 2022 года Минфин перестал отчитываться перед гражданами о том, как расходуются средства бюджета. Соответственно, как тратились средства из казны, а также из подобных фондов в этом году, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин