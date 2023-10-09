В фонд Лукашенко из бюджета передадут огромную сумму 5 9.10.2023, 14:13

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На что ее потратят.

В фонд Александра Лукашенко из республиканского бюджета направят почти 1 млрд рублей, следует из проекта закона о бюджете на 2024 год. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, пишет zerkalo.io.

Как вырастет фонд Лукашенко

В фонд Александра Лукашенко из бюджета в 2024 году выделят на 335,5 млн рублей больше, чем в этом году, следует из проекта закона. Размер фонда составит 999 млн 658 тыс. рублей — это 2,5% от всех доходов республиканского бюджета. Больше по размеру он был только дважды — в 2022 году (1,169 млрд) и в 2018 году (1,2 млрд).

Для того чтобы сформировать этот фонд в таком размере, чиновники в очередной раз отменили действие статьи Бюджетного кодекса (который в иерархии нормативных актов стоит выше закона), которая ограничивает максимальные суммы для резервных фондов и где прописаны цели, на которые эти деньги могут направляться.

Статья 42 Бюджетного кодекса: «Общий размер резервных фондов в республиканском бюджете не может превышать 2% собственных доходов республиканского бюджета без учета доходов государственных целевых бюджетных фондов». А в статье 43 Бюджетного кодекса говорится, что размер фонда президента не может превышать 1% доходов бюджета.

На что потратят деньги из этого фонда

В проекте закона указа о республиканском бюджете говорится, что средства из этого фонда используются на повышение зарплат определенной категории работников:

• государственным гражданским служащим;

• работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций;

• денежного довольствия военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов и подразделений.

Все эти группы работников и так получают зарплаты из бюджета, для чего необходимо пропускать часть этих денег через фонд Лукашенко, чиновники не объясняли.

Кроме того, эти деньги могут использовать на пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений. А также на финансирование строительства или реконструкции дорог, а также объектов, включенных в региональные инвестиционные программы.

Напомним, с середины 2022 года Минфин перестал отчитываться перед гражданами о том, как расходуются средства бюджета. Соответственно, как тратились средства из казны, а также из подобных фондов в этом году, неизвестно.

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