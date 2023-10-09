К белорусам на свадьбы уже четыре года ходит «неизвестный мужчина с загадочной черной коробкой»
- 9.10.2023, 14:26
И за крупные суммы продает дешевый предмет.
Свадебный организатор рассказала в своем канале в TikTok историю, которая «повергла ее в шок». По ее словам, после росписи в загсе неизвестный мужчина устроил аукцион, в результате которого продал гостям «загадочную черную коробку», в которой лежала обычная шариковая ручка, пишет «Зеркало».
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«В относительно большом городе после торжественной регистрации брака, когда все слова „да“ сказаны, росписи поставлены и глаза уже полны слез счастья, некий мужчина появился в зале торжества и начал посредством аукциона пытаться продать гостям загадочную черную коробку — якобы подарок от молодых», — начала рассказ девушка.
Она отметила, что молодые в это время думают, что это сюрприз от гостей, а последние думают, что это уже ведущий и часть мероприятия, и начинают торговаться.
«В конечном итоге покупатель получает свою заветную черную коробку, открывает ее, а в ней… ручка с логотипом загса», — недоумевает свадебный организатор.
Девушка добавила, что в ее практике максимальная цена, которую отдали за ручку, 70 рублей. Однако ее подписчики говорят, что черную коробку открывали и за 250, и за 350 рублей.
Пользователи также рассказывают, что такой аукцион не новинка. По их словам, ручки продавали четыре года назад в Минске, Новополоцке и других городах. Некоторые утверждают, что продавали именно ту ручку, которой расписывались молодожены, однако свадебный организатор говорит, что в ее случае гости торговались за обычную шариковую ручку с логотипом загса.
«Интересно, заплатил ли продавец налог с проданной ручки? Есть ли у него все документы на эту ручку? И что по этому поводу думает налоговая?» — задаются вопросами в соцсетях.