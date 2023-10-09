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Зеленский назначил нового командующего Сил теробороны ВСУ

  • 9.10.2023, 14:40
  • 5,408
Зеленский назначил нового командующего Сил теробороны ВСУ
Анатолий Баргилевич

Что о нем известно.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Как пишет «Обозреватель», соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства в понедельник, 9 октября. Другим указом президент уволил с этой должности Игоря Танцюру.

Баргилевич с 2022 года занимал должность начальника штаба Восточной группировки войск ВСУ. До этого был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне.

За личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм при выполнении воинского долга в 2016 году был награжден орденом Данила Галицкого.

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