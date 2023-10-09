«Сейчас дочери семь, и она говорит лучше меня» 2 9.10.2023, 14:54

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Как дети белорусов учат английский в разных странах.

С этого года белорусский Минобр поменял подходы к изучению английского языка в школах. В частности — без «погружения» в британскую культуру и без любых других учебников, кроме изданных в Беларуси. Белорусские родители рассказали devby.io, как их дети теперь учат английский — на родине, в Польше и Литве.

Беларусь: «Оксфордские учебники, которые закупили в прошлом году, на уроках не используют»

— Оба моих ребенка (10 и 13 лет) учатся в гимназии в Минске. Английский начали изучать с первого класса — по курсу Magic box. Дополнительно нигде не учились.

С переходом в среднюю школу в классе у старшего ребёнка стали использовать оксфордские учебники — в прошлом году ребята закончили курс Intermediate и должны были перейти на Upper Intermediate. Английский преподавался 5 раз в неделю, плюс можно было взять еще 1 урок платно (стоило это 4,6 рубля за занятие — смешные деньги).

Учитель — лучшего и желать нельзя, благодаря ему ребенок после 7-го класса свободно говорит по-английски, владеет сложной лексикой (это уверенный B1). Мы с мужем удивлялись: неужели это будет первый случай в нашей семье, когда кто-то выучит иностранный язык за 11 лет в школе без дополнительных курсов?

Но не тут-то было: уже в этом году в 8-м классе уроков английского стало 3 в неделю. На собрании спрашивали про платные занятия. Классная лишь развела руками — пока неизвестно.

Оксфордские учебники, которые мы закупили в конце прошлого года, на уроках не используют. В гимназии (да и не только в нашей) с этого года установка — учить детей только по белорусским учебным пособиям. Но их дети давно переросли.

Полкласса, если не больше, дополнительно занимается с репетиторами — по тому самому оксфордскому курсу. Мы тоже наняли для нашего старшего ребенка преподавателя, стоимость одного часа занятий — 30 рублей.

У младшего ребенка пока еще 5 уроков английского в неделю, но и он занимается по белорусскому учебнику.

«Не будь у дочки предыдущего бэкграунда, в школе был бы просто кошмар»

— Раньше мы жили в Швейцарии, и моя дочь родилась там. Когда малышке был год, мы на время переехали в Беларусь — и в итоге здесь остались.

В полтора года дочь уже что-то понимала по-английски, знала несколько простых фраз. В Минске она начала учить английский где-то с 2 лет — с переменным успехом (из-за моей занятости).

Мне хотелось, чтобы в идеале дочь знала язык на уровне носителя, но это я замахнулась. Сначала я купила набор «Умница. Skylark English» — он неплохой, но мне не зашел, так как требовалось прилично времени для подготовки к занятиям. А может, у меня фантазия не очень развита.

Затем мне попались курсы My English Baby. Я скачала пробные уроки. Мне понравилось, что все материалы уже есть, их не нужно готовить: в курсе расписаны маленькие сценарии в игровой форме на каждый день по 10−15 минут, есть карточки, которые нужно распечатать и показывать ребенку в процессе занятий и видео к каждому уроку. Ребенку тоже было интересно.

Более серьезно и регулярно мы начали заниматься, когда малышке исполнилось 4. Конечно, это требовало времени и энтузиазма от нас, родителей. Мои моральные силы для постоянных занятий с ребенком со временем стали иссякать. И я решила найти ей учителя — лучше носителя, что оказалось непростой задачей.

Сначала с дочкой занималась соседка. Позже был учитель (тоже не носитель), который приходил к нам на дом. Также у нас был опыт занятий онлайн с преподавательницей-американкой в небольшой группе — около месяца.

Я занималась и сама, подключала английские книги по возрасту — что-то покупала онлайн в Беларуси, что-то брала в Пушкинской библиотеке в отделе иностранной литературы, также покупала через Instagram и на Aliexpress.

Мне хотелось отправить дочь в лагерь с английским (и лучше в англоязычную страну) — на месяц или более. Когда моя компания перешла на удаленку из-за ковида, это стало возможным.

Мы выбрали языковую школу AClass Academy, которая находится в частной школе St. Catherine’s High School в районе Pembroke на Мальте, — и уехали туда на 3 месяца. В группе у моей дочери было 6 человек, все иностранцы, не говорящие по-русски. И хоть обучение и было затратным, но оно того стоило. Пребывание в среде помогло моей дочке разговориться, она стала лучше понимать английскую речь на слух.

Когда мы вернулись домой, я нашла еще студию — там занимаются по франшизе My English Baby. Дочь начала посещать занятия в 1-м классе и занимается до сих пор (сейчас она в 3-м классе).

В 2022 году мы ездили с дочерью на свадьбу в Грецию. Она понимала, что ей говорят по-английски, и отвечала. На пляже даже что-то спрашивала у других людей.

В прошлом году я узнала про школу английского Britannia school. Мой ребенок бывает у них на Рождество и проводит время в летнем городском лагере. Также я беру и вожу с собой дочь куда-то, где говорят по-английски, чтобы она хотя бы как-то применяла свои знания.

В 1−2-м классах у дочки был платный кружок по английскому, но она его не посещала (а родители других детей были недовольны уровнем преподавания). С этого года английский стоит в расписании уже как урок. Пока что все хорошо — оценки 9 и 10.

Хотя я хочу отметить, что дети идут очень быстро. Буквально прошли тему на одном уроке, на следующем уже пишут словарный диктант. Моя дочь на всех языках не очень хорошо и быстро запоминает написание слов, также есть некоторые проблемы с чтением (в том числе и на английском) — мы даже работали с нейропсихологом. Но пока она вроде справляется с диктантами благодаря тому, что уже проходила эту лексику ранее.

Думаю, не будь у дочки предыдущего бэкграунда, сейчас в школе был бы просто кошмар. Учителя говорят, что к третьему классу дети должны читать по-английски, но одноклассники дочери этому на кружке не научились.

В общем, наше изучение английского дало ребенку определенный запас, навык понимать на слух, хорошее владение грамматическими конструкциями (думаю, их было бы сложно запомнить в таком быстром темпе, как сейчас учатся в школе, чтобы хорошо ими владеть и применять). К примеру, недавно детям нужно было по образцу составить рассказ про друга, написать, выучить и рассказать. У нас это заняло не так много времени — с моей помощью дочь переделала текст из учебника, пару раз рассказала. Получила 9, а не 10, потому что нужно рассказывать в более быстром темпе.

Насколько затратно все это: занятия в школе английского (2 раза в неделю) выходят по 180 рублей в месяц. С репетиторами дочь сейчас не занимается, но пару лет назад это стоило 30 рублей в час. Уроки в группе с американским педагогом стоили около 45 долларов в месяц. Поездка на Мальту на 3 месяца в 2021 году обошлась нам примерно в 10 тысяч евро.

Какие у нас планы на будущее — отправить дочку в поездку в англоязычную страну. Очень хочется в Лондон.

Польша: «Знание языка было нулевым. Сейчас дочери 7, и она говорит лучше меня»

— Моя дочь уже второй год ходит в частную британскую школу в Варшаве. Все обучение у нее на английском, попутно — польский (он обязателен, так как школа аккредитована польским Министерством образования) и испанский.

Обучение для нашего ребенка началось с нулевого класса с 6 лет (можно было пойти с 5, но мы дали время адаптироваться к переезду). Знание языка у дочки было нулевым. Сейчас ей 7, и она говорит гораздо лучше меня.

Школу мы выбирали тщательно (мы из-за нее и переезжали в общем-то): написали 15 писем в разные учебные заведения, общались с 5−6, посетили 3, а остановились в итоге на этой. Стоимость обучение на момент нашего поступления в школу была около 1000 евро в месяц. Через полгода спрос сильно повысился — и цены выросли (но для нас сохранились старые расценки).

Почему нам было важно отдать ребенка в хорошую школу: я знаком с белорусской системой образования (через родственников и знакомых учителей/преподавателей) — и не в восторге от нее. Плюс мы очень хотели, чтобы ребенок имел возможность получить лучшее образование, а британская система в этом плане — хороший выбор. В Минске мы присматривались к Stembridge, например, как альтернативе госшколе.

Английский при этом не был определяющим фактором, но очень приятным бонусом. Возможность комфортно оперировать любыми понятиями плюс объем доступной информации на английском позволяет не ограничивать себя одним языком, регионом, форматом и прочим.

«Так было бы и с английским, если бы изучали его 1−2 раза в неделю — на уровне „привет-пока“»

— Наш ребенок с первого класса учится в British International School в Гданьске. Перед школой отдали 3−4 месяца учить английский в Skyeng. Уже спустя год обучения ребенок спокойно общался и играл со взрослым носителем языка — я очень доволен его уровнем.

Сейчас ребенку 8 лет, он в 3-м классе. Все предметы и общение у него в школе на английском. Польский изучается обязательно, но по программе иностранного языка. Плюс в программе есть еще один иностранный язык на выбор — испанский, немецкий или французский.

Наблюдая прогресс своего ребенка в испанском, я понял, что так было бы и с английским, если бы мы изучали его как иностранный 1−2 раза в неделю. А прогресс там никакой — за 2 года на уровне: «привет-пока». Английский же взлетел сразу, в том числе в бытовом общении.

Русскоязычные дети часто общаются между собой по-английски, чтобы было понятно и другим одноклассникам. При этом переключаются между языками абсолютно естественно.

Каков был наш мотив сразу обучать ребенка на английском — хотелось, чтобы он с детства раз и навсегда закрыл для себя вопрос со знанием английского на всю жизнь. Изначально мы искали такое место и в Минске, что, кстати, оказалось проблематично, ну, а с переездом решили убить двух зайцев сразу.

И к слову: парковка у школы по утрам не сильно отличается от минской: чуть ли не половина подъезжающих машин — с белорусскими номерами.

Литва: «Размаўляюць англійскай і могуць нават не ведаць расейскага ці беларускага эквівалента»

— Мы пераехалі ў Літву напрыканцы 2020-га і адразу ж сталi шукаць магчымасьць еўрапейскай адукацыі для дзяцей, якіх у нас нямала. Наш выбар спыніўся на адной з міжнародных школ у Вільнюсе, дзе на той момант мы сталі другой сям’ёй з Беларусі.

У гэтай школе ўся адукацыя ладзіцца па-англійску, большасць настаўнікаў — носьбіты мовы, таму шансаў пераскочыць на іншыя мовы — мінімальна. У той момант быў пік ковідных праблем, таму першыя месяцы дзецям (якім было ад трох да васьмі год) не толькі давялося вучыцца на незнаёмай мове, але і рабіць гэта праз анлайн-платформы. Дадаткова з кожным займаўся настаўнік па EAL (English as an additional language, англійская як дадатковая мова), які па-англійску вучыў прынцыпам англійскай мовы — зусім не так, як вучаць пачаткоўцаў у нас. Такое паглыбленне ў моўнае асяроддзе спачатку здавалася няпростым, дзеці, не разумеючы нічога, гублялі ўвагу на анлайн-занятках, пакутавалі, але не здаліся.

Ужо праз некалькі месяцаў, калі школам дазволілі вярнуцца ў будынкі, усё пайшло значна прасцей. Шмат нефармальных актыўнасцяў, сябры, гурткі, дні нараджэння, і самае галоўнае — сапраўды насычаныя заняткі і пазытыўная атмасфэра ў школе дазволілі дзецям паступова, натуральным чынам пачаць ужываць англійскую мову. Да таго ж, канешне, ўсе фільмы/мульцікі дома мы глядзім толькі па-англійску (ну і зрэдку па-беларуску, бо іх, да жалю, зусім няшмат).

Малодшым, безумоўна, гэты пераход даўся лягчэй, чым старэйшым, і адбываўся на нейкім такім падсвядомым узроўні. Я добра запомніў, як летам 2021-га малодшы прачнуўся і пасярод ночы сказаў: «Daddy I want to pee» («Тата, я хачу сікаць»).

Цяпер, калі прайшло ўжо амаль тры гады, мы далёка пераадолелі ўжо этап «вывучэння» англійскай мовы. Для дзяцей яна стала натуральным сродкам камунікацыі як у школе (дзе, дарэчы, беларускіх дзетак цяпер, здаецца, больш, чым літоўскіх), так і нават паміж сабою. Яны не заўважаюць, як пераключаюцца на англійскую і назад.

Асабліва гэта заўважна па тых ведах, рэчах, гульнях, выразах, якія яны засвойваюць у школе ці іншым асяроддзі, дзе яны размаўляюць англійскай і могуць нават не ведаць рускага ці беларускага эквівалента. Напрыклад, не так даўно мы пачалі займацца хакеем. Малы заве гэты спорт «ледзяны хакей» — як калька з ice hockey, а розную ахоўную экіпіроўку (body armor) ён так і перакладае — «браня».

Карацей, год/два максімальнага пагружэння, і можна дасягнуць ўзроўню, эквівалентнага свайму ўзросту нават па мерках носьбітаў гэтай мовы. Далей мову не даводзіцца вучыць — яны ёй карыстаюцца і па ўласным жаданні глядзяць не Улада Бумагу, а Містэра Біста, слухаюць нейкія там падкасты, штодзённа пагружаюцца ў культуру і асяроддзе, далёкiя ад «рускага міра».

Дадам, што навучанне на кожнага каштуе каля 1 тысячы еўра ў месяц, Пры гэтым 100 еўра штомесяц дзяржава кампенсуе ўсім, хто наведвае прыватные садкі і школы ва ўзросце 2−6 год.

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