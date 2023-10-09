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В странах Европы россияне выпрашивают еду и деньги

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  • 9.10.2023, 15:00
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В странах Европы россияне выпрашивают еду и деньги

Для этого выдают себя за беженцев из Украины.

Российские туристы в цивилизованных странах, въезд в которые им в большинстве своем закрыт, прибегают к позорным проделкам – притворяются украинскими беженцами, чтобы получить бесплатные еду, одежду, деньги или любую другую помощь. Как пишет obozrevatel.com, это подметил, в частности, украинский писатель и преподаватель Андрей Курков.

О неприятном инциденте, свидетелем которого он стал, писатель рассказал на личной странице в Facebook. Как оказалось, это далеко не редкий случай, о чем писали другие украинцы в комментариях.

Курков не уточнил, где именно произошла история, но, вероятно, это была Франция или Великобритания.

«После ивента я шел поужинать и проходил мимо ресторанчика, в который пробовал войти парень лет 25, а сотрудник ресторана его не впускал. Я услышал, как парень на ломаном английском объяснял, что он из Украины и голоден и просил бесплатно поесть. Я решил как-то помочь и остановился. Сказал сотруднику, что я тоже из Украины и могу перевести, чтобы парню было легче объяснить свою ситуацию. Когда я обратился к парню на украинском, у него немного перекосило рот. Он что-то пробормотал на совсем другом, но тоже на славянском языке, и ушел. То есть оказался совсем не украинцем. Я был немного шокирован и объяснил сотруднику ресторана, что тот парень не был украинцем. Мужчина посмотрел на меня так, словно он это и сам знал», – поделился писатель.

Эта история побудила других пользователей сети вспомнить схожие случаи из своего опыта. Оказалось, что в Польше, Германии, Австрии и многих других странах Европы есть немало абсолютно наглых граждан государства-террориста, которые ради выгоды называют себя украинцами.

Так, один из комментаторов вспомнил, как в Варшаве встретил женщин с табличками, на которых было написано, что они беженцы из Украины. Когда мужчина подошел к «согражданкам» и обратился к ним на родном языке, они испугались, спрятали таблички и скрылись. Похожую историю рассказала и другая пользовательница. Случилась она в Испании, где две российские семьи цинично врали, что они из Украины, дабы бесплатно заселиться в гостиницу. Администрация гостиницы согласилась, но через неделю столкнулась с громким и непристойным поведением гостей. Когда на место вызвали полицию, выяснилось, что никакие это не беженцы, а граждане страны-агрессора.

Также комментаторы рассказывали: «В августе я тоже был свидетелем такого случая в Штутгарте, когда парень с табличкой украинского беженца просил помощи, но украинского совсем не понимал», «Когда я находился в Германии в самом начале войны, знакомая писала, что на улице встретила довольно молодого парня, который приставал к прохожим немцам и немкам (преимущественно) и просил деньги на еду, показывая табличку, которую повесил на грудь, что он украинец. Знакомая подошла и услышала, что он пытается общаться с прохожими на русском языке. Она спросила тоже по-русски, может ли она чем-то ему помочь. Парень услышал ее, и выражение его лица изменилось, и он спросил: «А вы что понимаете по-русски?». Тогда она сказала уже на украинском: «А я й українською розумію!» Как только парень услышал украинский язык, он бросился бежать прочь от нее. Так что она догадалась, что он русский и просто просил деньги у немцев под видом украинца», «Это совсем не редкие случаи в разных странах Европы, когда русские (и не только русские) что-то выклянчивают, притворяясь украинцами».

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