Число погибших в Израиле превысило 800 человек
- 9.10.2023, 15:06
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Среди убитых есть и граждане других стран.
Число убитых в ходе войны Израиля с ХАМАСом, начавшейся 7 октября 2023 года, достигло по меньшей мере 800, сообщает «Кан».
Среди убитых граждане Израиля, США, Украины, Таиланда, Непала.
Минздрав и служба скорой помощи сведения о числе погибших официально не подтверждают, сообщая лишь о 2506 пострадавших в результате ракетных обстрелов и нападений террористов.
Среди раненых 23 в критическом состоянии, 353 в тяжелом состоянии. 578 раненых находятся в больницах.