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Число погибших в Израиле превысило 800 человек

  • 9.10.2023, 15:06
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Число погибших в Израиле превысило 800 человек

Среди убитых есть и граждане других стран.

Число убитых в ходе войны Израиля с ХАМАСом, начавшейся 7 октября 2023 года, достигло по меньшей мере 800, сообщает «Кан».

Среди убитых граждане Израиля, США, Украины, Таиланда, Непала.

Минздрав и служба скорой помощи сведения о числе погибших официально не подтверждают, сообщая лишь о 2506 пострадавших в результате ракетных обстрелов и нападений террористов.

Среди раненых 23 в критическом состоянии, 353 в тяжелом состоянии. 578 раненых находятся в больницах.

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