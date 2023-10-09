В Беларусь идут заморозки
- 9.10.2023, 15:14
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Но затем потеплеет.
Ночью 10 октября в Беларуси будет холодно. Местами по стране ожидаются заморозки 0… -3°С.
Завтра будет облачно с прояснениями. Местами, а ночью по северо-востоку страны на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1… +4°С, максимальная температура воздуха днем +6… +12°С.
Заморозки ожидаются и в среду. Местами будет до 4 градусов мороза. Днем начнет теплеть: будет +8… +14°С, по западу Беларуси +15… +17°С.
Совсем потеплеет в четверг. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северо-востоку до +14°С по западу страны, максимальная днем +12… +19°С.