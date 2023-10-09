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Песков проговорился, как Кремль хочет использовать войну в Израиле

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  • 9.10.2023, 15:16
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Песков проговорился, как Кремль хочет использовать войну в Израиле
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Спикер Путина сказал, что есть связь между событиями в Израиле и Украине.

Россия надеется, что западные страны уменьшат поддержку Украины из-за боевых действий в Израиле.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

«Мы неоднократно говорили, что процесс накачки «киевского режима» вооружениями с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения так или иначе возьмет тенденцию к снижению. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять средства», – заявил спикер Кремля.

По его словам, ситуация с поддержкой Западом Киева якобы не связана с событиями в Израиле. Также Песков добавил, что в «зоне «спецоперации» все идет по плану», а «ситуация в Израиле – это совсем другие события».

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