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«В месяц «чистыми» выходит $2285»

  • 9.10.2023, 15:36
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«В месяц «чистыми» выходит $2285»

Белорус – о работе в Белостоке.

Белорусские журналисты поговорили с соотечественником, который живет в Польше меньше года, но смог устроиться на работу, благодаря которой хорошо узнал город и выучил язык.

Собеседник tochka.by переехал из Минска в Белосток около девяти месяцев назад. Чуть раньше в «самый белорусский» город Польши перебрался его друг, поэтому часть пути уже можно было пройти по проторенной дорожке.

Максим (имя изменено) устроился в такси через посредника – партнера известных в Европе сервисов приложений. По его признанию, в этом случае не нужны специальные разрешения, пока достаточно заверенного перевода на польский язык белорусского водительского удостоверения международного образца.

Сколько может заработать таксист в Белостоке

Собеседник и сам был удивлен тому, сколько можно зарабатывать в польской службе такси, хотя и не в столице. Это первый вопрос, который может интересовать белорусских таксистов и приезжих без работы, но с водительскими правами.

Как отметил собеседник, у него «чистыми» выходит в месяц 10 тыс. злотых ($2285 в эквиваленте на момент написания материала) и даже больше. Но сразу после озвученной суммы Максим подчеркнул: «Чтобы получать такие деньги, надо реально работать».

Он рассказал, что спит по шесть часов в сутки и у него всего один выходной – понедельник. Все остальное время с перерывами на перекус приходится таксовать, чтобы обеспечить себе хороший доход даже по польским меркам.

Примечательно, что такая сумма получается за вычетом отчислений посреднику (в том числе на налоги и социальные выплаты) и расходов на топливо.

Более того, весомую часть заработка съедает аренда авто: 77 злотых в день ($17,5). В неделю выходит 550 ($125), в месяц – 2400 ($550).

Но Максим с радостью отметил: «доезжает» на чужой машине последнюю неделю, поскольку уже купил свою, а значит, доход станет еще больше.

Мертвый сезон

Накопленный опыт позволяет Максиму делиться советами. Например, он уже знает, что после Нового года спрос на такси резко падает и держится на невысоком уровне до Пасхи. В этот период Максим собирается переходить в доставку и подрабатывать в такси только по выходным.

А еще в Белостоке нет понятия «лучшего времени», как это бывает в Минске в пятницу или субботу вечером. Спрос может вырасти в любые день и время суток. Единственное, что в праздники, как и в Беларуси, зачастую также нет большого смысла работать.

Белорусов в Белостоке любят

Что касается тактики, то, по мнению Максима, лучше не ждать хороших коэффициентов, они рано или поздно сгорят.

Тут важно знание города, куда (насколько далеко) и по каким улицам лучше ехать. По оценкам белоруса, это понимание пришло примерно через месяц поездок. Через два – «с большего» удалось выучить польский язык. И теперь Максим может легко поддержать беседу.

К слову, как заметил собеседник, клиенты-поляки хорошо относятся к белорусским водителям: благосклонны к общению, с пониманием относятся к речевым ошибкам и всегда готовы на пальцах объяснить непонятные слова.

Особое желание нанять белорусов проявляют и партнерские службы сервисов такси, потому что у наших людей репутация трудолюбивых и ответственных работников.

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