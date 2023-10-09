Польша отобрала у посольства России базу отдыха 1 9.10.2023, 15:39

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И передала своим военным.

Министерство обороны Польши заявило, что земельный участок и базу отдыха в Скубянке решили передать польским Силам обороны. Территория ранее принадлежала посольству России, пишет liga.net.

Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.

«Это символ, заключающийся в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом», – заявил он.

Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

Посольство РФ с 1980-х годов арендовало базу отдыха в районе Скубянки на Зегжинском водохранилище под Варшавой. В 2010 году договор аренды был еще раз продлен. В середине апреля 2022 г. Варшава в одностороннем порядке расторгла договор аренды из-за войны России против Украины.

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