Север Израиля атаковали из Южного Ливана 2 9.10.2023, 15:50

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Сработали сигналы воздушной тревоги.

9 октября около 14:00 сработали сигналы воздушной тревоги на севере Израиля возле границы с Ливаном. Сирены прозвучали в поселках Рамот-Нафтали, Йифтах и региональном совете Мевоот-ха-Хермон, сообщает сайт detaly.co.il.

Были идентифицированы запуск и падение одной ракеты с территории Южного Ливана. Судя по поступающим сообщениям, атаку на севере совершили палестинские группы внутри Ливана, а не «Хезболла».

Как писал сайт Charter97.org, несколько часов назад террористы ХАМАСа устроили массированную ракетную атаку по Израилю. Под ракетным обстрелом оказался центр страны. В частности, тревога звучит в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлия, Ришон ле-Циоен, Петах-Тикве, Иерусалие, Раанане, Кфар-Сабе, Нес-Ционе. Также впервые с начала войны ракеты полетели в район Хариша и Пардес-Ханы.

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