ВСУ прорывают оборону оккупантов западнее Вербового, есть успехи 1 9.10.2023, 15:53

Украинские военные закрепляются на позициях.

На Таврическом направлении оккупационные войска Российской Федерации сосредоточились на атаках городов Авдеевка и Марьинка на Донетчине. Тем временем у защитников Украины есть частичный успех западнее Вербового на Запорожье.

Об этом утром в понедельник, 9 октября, в эфире одного из проектов «Радио Свобода» сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, отметил он.

Украинские военнослужащие наносят потери противнику, закрепляются на позициях, проводят разминирование и доразведку для последующих действий.

По словам Штупуна, активность на Таврическом направлении в последнее время несколько снизилась. За минувшие сутки (8 октября) зафиксировано 18 боестолкновений.

«Мы связываем это с погодой и с тем, что враг частично перегруппируется», – пояснил военный.

Непогода усложнила логистику оккупантов. Также противник меньше использует свою авиацию.

За 8 октября на указанном участке фронта российские захватчики потеряли 147 единиц живой силы и шесть единиц военной техники (два танка, три бронеавто и одну артиллерийскую систему).

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