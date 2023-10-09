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Белорус заплатил налог, а ему прислали повторное сообщение

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  • 9.10.2023, 16:09
  • 2,942
Белорус заплатил налог, а ему прислали повторное сообщение

Почему так получилось и что делать в аналогичной ситуации.

Супруги уже более двух лет пользуются личным кабинетом плательщика Министерства по налогам и сборам. С сообщениями о повторных выплатах они столкнулись впервые.

Глеб и его жена работают сами на себя и регулярно платят налоги. Но на прошлой неделе они получили повторное извещение от налоговой инспекции. И не одно, а с десяток. Onliner.by спросил у Министерства по налогам и сборам, что случилось.

— Я получаю зарплату из-за рубежа и плачу налоги как физлицо. Раз в год составляю декларацию, отправляю в инспекцию, потом мне выставляют извещение на уплату, и я оплачиваю счет до 1 июня, — рассказывает читатель. — То есть все налоги за 2022 год я заплатил еще до начала лета.

Моя супруга оформлена как самозанятая, в конце каждого месяца она платит единый налог. Сначала извещение на повторную уплату пришло ей. Она зашла в личный кабинет системы, проверила — вроде все оплачено. На следующий день такое же письмо пришло и мне.

Письма приходят на почту, зарегистрированную в аккаунте на портале МНС.

Супруги уже больше двух лет пользуются личным кабинетом плательщика Министерства по налогам и сборам. С извещениями о повторных выплатах они столкнулись впервые.

— Возможно, это какой-то сбой, потому что система присылает извещения, но никаких уведомлений и документов на оплату в личном кабинете нет. У нас все налоги уплачены. В итоге за прошлую неделю жена получила около десяти таких одинаковых уведомлений подряд.

Что интересно, у нас в настройках в личном кабинете указано «не присылать уведомления на почту». Но что-то пошло не так.

Как нам сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам, сбои в системе иногда случаются, и в личный кабинет плательщика действительно могут быть направлены повторно извещения, по которым ранее уже была произведена уплата:

— Чтобы убедиться, действительно ли возникла какая-то техническая проблема, или деньги от плательщика по каким-то причинам не дошли до получателя, нужно обратиться напрямую в налоговый орган, где плательщик зарегистрирован. Там проконсультируют и по личному кабинету, и по оплате налогов. Номера телефонов налоговой инспекции можно узнать на официальном сайте ведомства.

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