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Путинскую Россию будут ставить на место

  • Андрей Окунь
  • 9.10.2023, 16:22
  • 7,346
Путинскую Россию будут ставить на место

Чтобы такие как Иран и Северная Корея меньше себе позволяли.

Некоторые горячие головы считают, что война Израиля с Палестиной помогает России: отвлекает внимание мировой общественности от происходящего в Украине и накачивает западного избирателя дополнительной усталостью. На самом деле Путину уже не соскочить, если говорить на жаргоне. Ни его самого, ни выстроенную им вертикаль власти мир уже не отпустит безнаказанным.

И дело тут не в ужасающем количестве погибших на украинской войне людей, а в том, что путинская Россия банально взяла на себя слишком много, и её обязательно будут ставить на место, чтобы такие как Иран и Северная Корея меньше себе позволяли. Особенно на фоне происходящего сейчас в Израиле.

При этом Россия ничего не выигрывает от того, что Израиль впервые за 50 лет погрузился в пучину войны. Фактически мы теряем чуть ли не единственного искреннего союзника, который всегда был благосклонен и к России в целом, и к Путину в частности.

Какая бы волна антисемитизма не поднималась сейчас в России наряду с общей идеологической деградацией, не надо забывать, что ещё несколько лет назад политические режимы наших стран тесно дружили. Путин тепло относился ко всем главам Израиля, а премьеру Шимону Пересу и вовсе позволял критиковать себя. Перес, например, мог сказать Путину, что Америка победит несмотря на всё, что попытается сделать Россия.

Россия и Израиль всегда поддерживали тёплые отношения. Именно поэтому Израиль долгое время оставался в стороне от международных санкций, и то, что сейчас один из немногих друзей России переживает социальную и военную катастрофу, никак не поможет нашей стране. Что бы там ни говорили пропагандисты, конфликт в секторе Газа скоро утихнет, а вот наша «СВО» с её вечно бесцельными целями будет длиться по косвенным признакам ещё как минимум год.

Андрей Окунь, Telegram

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