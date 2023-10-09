Украинские десантники обратили в бегство россиян в Запорожской области 2 9.10.2023, 16:45

2,642

Оккупанты бросили своих раненых товарищей.

Украинские десантники с помощью FPV-дрона помогли артиллерии расправиться с российскими оккупантами возле села Вербовое Запорожской области. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Facebook.

Сначала беспилотник-разведчик зафиксировал группу российских военных, которые перемещались с одной позиции на другую. Десантники 71-й бригады приняли решение атаковать их в районе лесопосадки с помощью осколочно-фугасных и кассетных снарядов.

После этого часть оккупантов бросила своих раненых боевых товарищей и обратилась в бегство. Однако в бой вступила 82-я бригада ДШВ ВСУ. Оператор беспилотника отправил к военным ВС РФ FPV-дрон. Беспилотник-камикадзе успешно преодолел свой путь и поразил живую силу противника. По оставшимся в живых россиянах, которые попытались совершать дальнейшее движение, украинская артиллерия снова нанесла удары.

«Артиллерия 71-й егерской бригады ДШВ накрыла россиян, после чего FPV-дрон 82-й бригады ДШВ прилетел проверить, все ли живы, чтобы поставить в этой истории логическую точку. От такого нашествия «подарков« оккупанты бежали со всех ног», — подписали военные видеокадры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».