закрыть
9 октября 2023, понедельник, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники обратили в бегство россиян в Запорожской области

2
  • 9.10.2023, 16:45
  • 2,642
Украинские десантники обратили в бегство россиян в Запорожской области

Оккупанты бросили своих раненых товарищей.

Украинские десантники с помощью FPV-дрона помогли артиллерии расправиться с российскими оккупантами возле села Вербовое Запорожской области. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Facebook.

Сначала беспилотник-разведчик зафиксировал группу российских военных, которые перемещались с одной позиции на другую. Десантники 71-й бригады приняли решение атаковать их в районе лесопосадки с помощью осколочно-фугасных и кассетных снарядов.

После этого часть оккупантов бросила своих раненых боевых товарищей и обратилась в бегство. Однако в бой вступила 82-я бригада ДШВ ВСУ. Оператор беспилотника отправил к военным ВС РФ FPV-дрон. Беспилотник-камикадзе успешно преодолел свой путь и поразил живую силу противника. По оставшимся в живых россиянах, которые попытались совершать дальнейшее движение, украинская артиллерия снова нанесла удары.

«Артиллерия 71-й егерской бригады ДШВ накрыла россиян, после чего FPV-дрон 82-й бригады ДШВ прилетел проверить, все ли живы, чтобы поставить в этой истории логическую точку. От такого нашествия «подарков« оккупанты бежали со всех ног», — подписали военные видеокадры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин