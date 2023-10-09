Украинские десантники обратили в бегство россиян в Запорожской области

Украинские десантники обратили в бегство россиян в Запорожской области2
- 9.10.2023, 16:45
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Оккупанты бросили своих раненых товарищей.
Украинские десантники с помощью FPV-дрона помогли артиллерии расправиться с российскими оккупантами возле села Вербовое Запорожской области. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Facebook.
Сначала беспилотник-разведчик зафиксировал группу российских военных, которые перемещались с одной позиции на другую. Десантники 71-й бригады приняли решение атаковать их в районе лесопосадки с помощью осколочно-фугасных и кассетных снарядов.
После этого часть оккупантов бросила своих раненых боевых товарищей и обратилась в бегство. Однако в бой вступила 82-я бригада ДШВ ВСУ. Оператор беспилотника отправил к военным ВС РФ FPV-дрон. Беспилотник-камикадзе успешно преодолел свой путь и поразил живую силу противника. По оставшимся в живых россиянах, которые попытались совершать дальнейшее движение, украинская артиллерия снова нанесла удары.
«Артиллерия 71-й егерской бригады ДШВ накрыла россиян, после чего FPV-дрон 82-й бригады ДШВ прилетел проверить, все ли живы, чтобы поставить в этой истории логическую точку. От такого нашествия «подарков« оккупанты бежали со всех ног», — подписали военные видеокадры.