ВСУ уничтожили казарму окупантов в Луганской области 9.10.2023, 17:15

Видео.

На Лиманском (Кременском) направлении бойцы Сил обороны Украины отразили четыре атаки российских оккупантов в районе села Макеевка Луганской области.

Об этом в утренней своде рассказала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Тем временем телеграмм-канал «russia no context» обнародовал видео, снятое захватчиками, о последствиях прилета по их базе где-то в Луганской области.

Интервент подробно снял глубокую воронку, оставшуюся после взрыва. Сколько оккупантов погибли или ранены, не говорится, зато указывается, что один труп выбросило на крышу дома.

Также из разговора захватчиков ясно, что расположенные рядом боеприпасы не детонировали потому, что от них были отсоединены взрывники, а пожара, который также мог вызвать детонацию, не произошло.

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