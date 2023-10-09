В Кремле был шок: Буданов рассказал о спецоперации ГУР 2 9.10.2023, 17:31

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Разрушен очередной российский миф.

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью для издания NV заявил, что Кремль был шокирован из-за высадки украинских сил в Крыму.

Руководитель Главного управления разведки рассказал, что в прошлом году украинцы имели три попытки высадиться в Энергодаре. Целью таких действий было выведение россиян с территории Запорожской АЭС. По словам Буданова, военные ГУР пересекали Каховское водохранилище на резиновых лодках и высадились на левый берег, однако потерпели неудачу.

Несмотря на это, Буданов указал, что такие действия ГУР помешали планам РФ подсоединить ЗАЭС к российской энергосистеме, а кроме того украинские бойцы получили практические навыки, как действовать на воде. По словам Буданова, именно этот опыт украинские военные применяют в высадках в Крыму.

«В Кремле был шок: в их понимании высадка в Крыму — дело практически невозможное. Но они увидели, что это вполне реально», — говорит Буданов и добавляет, что «так был разрушен очередной российский миф».

Напомним, что украинская разведка в начале октября сообщила, что спецназовцы из двух подразделений десантировались на территории Крыма и нанесли удар по позициям россиян. Спецназовцы подошли к побережью на небольших лодках, а во время высадки перед камерами показали украинский флаг. Какую задачу выполняла украинская разведка, пока неизвестно.

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