В боях с террористами тяжело ранен генерал ЦАХАЛа из Беларуси 5 9.10.2023, 17:42

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Роман Гофман

Военный перенес несколько операций.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Роман Гофман, начальник учебного центра сухопутных войск, бывший командир дивизии «Башан», был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.

Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Гофман перенес несколько операций. В настоящее время его состояние стабилизировалось.

Роман Гофман является первым представителем «большой алии», получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.

Роман родом из Мозыря, в 1995 году призвался в танковые войска, прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции «Защитная стена», во Второй Ливанской войне, а также в операциях в секторе Газа.

Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки.

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