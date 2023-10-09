закрыть
9 октября 2023, понедельник, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В боях с террористами тяжело ранен генерал ЦАХАЛа из Беларуси

5
  • 9.10.2023, 17:42
  • 12,972
В боях с террористами тяжело ранен генерал ЦАХАЛа из Беларуси
Роман Гофман

Военный перенес несколько операций.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Роман Гофман, начальник учебного центра сухопутных войск, бывший командир дивизии «Башан», был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.

Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Гофман перенес несколько операций. В настоящее время его состояние стабилизировалось.

Роман Гофман является первым представителем «большой алии», получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.

Роман родом из Мозыря, в 1995 году призвался в танковые войска, прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции «Защитная стена», во Второй Ливанской войне, а также в операциях в секторе Газа.

Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин