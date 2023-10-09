В боях с террористами тяжело ранен генерал ЦАХАЛа из Беларуси

В боях с террористами тяжело ранен генерал ЦАХАЛа из Беларуси5
- 9.10.2023, 17:42
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Военный перенес несколько операций.
Бригадный генерал ЦАХАЛ Роман Гофман, начальник учебного центра сухопутных войск, бывший командир дивизии «Башан», был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.
Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
Гофман перенес несколько операций. В настоящее время его состояние стабилизировалось.
Роман Гофман является первым представителем «большой алии», получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.
Роман родом из Мозыря, в 1995 году призвался в танковые войска, прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции «Защитная стена», во Второй Ливанской войне, а также в операциях в секторе Газа.
Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки.