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Израильские вертолеты нанесли удары по целям на территории Ливана

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  • 9.10.2023, 18:00
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Израильские вертолеты нанесли удары по целям на территории Ливана

Атакованы наблюдательные пункты «Хезболлы».

Израильские военные сегодня, 9 октября, начали наносить удары по территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Боевые вертолеты ЦАХАЛа в настоящее время атакуют территорию Ливана», - сказано в сообщении.

При этом, как утверждают в сети, израильские военные атаковали наблюдательные пункты «Хезболлы» (ливанская военизированная группировка).

Также в соцсетях публикуют фото, на которых заметны сильные взрывы.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября с территории сектора Газа по Израилю массированно ударили ракетами.

При этом боевики группировки ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали расстреливать мирное население и военных.

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