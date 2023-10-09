На одном из крупнейших месторождений «Газпрома» начались бунты рабочих 6 9.10.2023, 18:15

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Рабочие объявили забастовку из-за неполучения обещанных денег и условий труда.

После того, как «Газпром» отключил газ большинству европейских стран, рекордно в истории сократил добычу и получил трилллион рублей чистого убытка за последние четыре квартала, на одном из крупнейших месторождений компании начались задержки зарплат.

Рабочие Ковыктинского месторождения, которое является рекодсменом по запасам в Восточной Сибири и питает газом проложенный в Китай трубопровод «Сила Сибири», объявили забастовку из-за неполучения обещанных денег и условий труда, сообщает «Новосибирск Онлайн».

По словам одного из рабочих, вахтовики перестали выходить на работу 4 октября. «Мы работаем по два месяца, и нам не выплатили ни зарплату, ни аванса», — пожаловался разнорабочий Алексей Зимин, который приехал в Иркутскую область на заработки и заключил 2-месячный контракт с подрядчиком «Газпрома».

По словам другого источника «Новосибирск Онлайн», из примерно 40 рабочих зарплату получили только трое, и вместо обещанных 90 тысяч рублей в месяц им на карты пришли суммы меньше в 3-60 раз. Некоторые отработали положенные два месяца, и уехали домой, так и не получив денег.

Тем же, кто остался, не выдали зимнюю униформу, несмотря на то, что температура в тайге опустилась до минус 10. Попытки договориться с начальством ни к чему не привели, рассказал Зимин: «Выгоняют на работу чуть ли не с побоями и драками. Мы тут как в рабстве».

Нанимателем рабочих на Ковыктинском месторождении является компания «Кадано», у которой в свою очередь заключен контракт с «СтройТрансНефтеГазом», входящим в холдинг «Газстройпром» — «дочернюю» строительную структуру «Газпрома», недавно попавшую под американские санкции. Именно она задерживает деньги на зарплаты, сообщил «Новосибирск Онлайн» учредитель «Кадано» Олег Анохин. Задержка зарплат, по его словам, составила всего две недели.

«Газпром» испытывает нарастающие финансовые проблемы с середины 2022 года, когда от российского газа были последовательно отключены почти все ключевые европейские страны, а взрыв на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» лишил компанию возможности возобновить поставки в обозримом будущем.

С июля 2022 года по конец июня 2023-го «Газпром» потратил две трети запасов наличных на счетах, чтобы прокрыть кассовые разрывы и финансовые потери. Во втором полугодии прошлого года компания получила 1,2 трлн рублей чистого убытка, а прибыль первого полугодия 2023-го компенсировала лишь пятую часть этих потерь.

Добыча «Газпрома» за январь–июнь составила 179,45 млрд кубометров. По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы упали на 25%, а если сравнивать с довоенным периодом — практически на треть.

Ни разу за три десятилетия своей истории крупнейшая газовая компания мира не сокращала производство настолько стремительно. Так, в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, «Газпром» урезал добычу на 16%, а после развала СССР — лишь на 12% (в период с 1992 по 1998 год).

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