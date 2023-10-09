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В Беларуси подорожают сигареты и алкоголь

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  • 9.10.2023, 18:23
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В Беларуси подорожают сигареты и алкоголь

Повышение запланировано проектом изменений в Налоговый кодекс.

В 2024 году в Беларуси планируют поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Повышение запланировано проектом изменений в Налоговый кодекс.

На сколько хотят повысить ставки по акцизам на сигареты

В 2024 году намерены повысить ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой хотят поднять в январе с нынешних 95,59 до 106,88 рубля (рост на 11,8%), а для второй — с 147,03 до 155,85 рубля (повышение на 6%).

Напомним, в этом году ставки акцизов на сигареты повышали четыре раза — в январе, апреле, июле и октябре. Для первой ценовой категории рост в этом году составил почти на 120% (то есть в 2,2 раза) по сравнению с декабрем 2022-го, а второй — примерно на 61%.

Ранее чиновники заявляли про поэтапное сближение ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе Россией.

Жидкость для электронных сигарет тоже должна подорожать

Ставки акцизов на жидкости для электронных систем хотят поднять с 77 до 81 копейки за 1 мл.

Ставки акцизов на нетабачную никотиносодержащую продукцию также намерены повысить — с 92,11 до 97,63 рубля за 1 килограмм.

Что будет с акцизами на алкоголь

На 2024 год запланировали также увеличение ставок акцизов на пиво, пивной коктейль — с 45 до 48 копеек за литр готовой продукции.

На сидр тоже намерены поднять ставки — с 69 до 74 копеек за литр.

Ставки на фруктово-ягодные натуральные вина крепостью до 13 градусов хотят поднять почти на 9,5%, а больше 13 — почти на 6,2%.

Ставки акцизов на синтетический, а также этиловый денатурированный спирт планируют повысить на 6,1%.

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