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Бойцы ВСУ сожгли САУ оккупантов «Пион»

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  • 9.10.2023, 19:00
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Бойцы ВСУ сожгли САУ оккупантов «Пион»

Видеофакт.

Украинские военные уничтожили 203-мм САУ оккупантов 2С7 «Пион», которую россияне пытались спрятать в посадке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения российской техники обнародовали в соцсетях.

2С7 «Пион» – самоходная 203-мм пушка, предназначенная для уничтожения отдельных особо важных объектов и разрушения фортификационных сооружений. По данным аналитического проекта Oryx, оккупанты потеряли в Украине около 20 «Пионов».

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