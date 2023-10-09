Бойцы ВСУ сожгли САУ оккупантов «Пион»1
- 9.10.2023, 19:00
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Видеофакт.
Украинские военные уничтожили 203-мм САУ оккупантов 2С7 «Пион», которую россияне пытались спрятать в посадке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения российской техники обнародовали в соцсетях.
2С7 «Пион» – самоходная 203-мм пушка, предназначенная для уничтожения отдельных особо важных объектов и разрушения фортификационных сооружений. По данным аналитического проекта Oryx, оккупанты потеряли в Украине около 20 «Пионов».