Под Могилевом коровы «выпили» 250 тысяч литров виртуального молока 9 9.10.2023, 19:03

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Ведется расследование.

На ферме под Могилевом руководители «увеличили» надои молока и якобы споили его животным. В итоге прокуратура Могилевского района возбудила уголовное дело о служебном подлоге. Поводом для проверки послужило обращение сотрудницы хозяйства, сообщили в областной прокуратуре.

Сначала сотрудница фермы написала обращение в прокуратуру, где рассказала о приписках надоев. Прокуроры поговорили с ней, провели проверку — и все подтвердилось. Выяснилось, что на ферме приписывали надои с января по июнь 2023 года.

«Затем с целью искажения данных государственной статистической отчетности не менее 250 тысяч литров молока были „перемещены“ на ферму по откорму крупного рогатого скота и списаны как израсходованные на выпойку животных», — рассказали в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 427 УК (Служебный подлог, совершенный с целью искажения данных государственной статистической отчетности) — в отношении «директора и иных должностных лиц предприятия». Им грозит до трех лет лишения свободы.

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