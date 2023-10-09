закрыть
9 октября 2023, понедельник, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Могилевом коровы «выпили» 250 тысяч литров виртуального молока

9
  • 9.10.2023, 19:03
  • 4,996
Под Могилевом коровы «выпили» 250 тысяч литров виртуального молока

Ведется расследование.

На ферме под Могилевом руководители «увеличили» надои молока и якобы споили его животным. В итоге прокуратура Могилевского района возбудила уголовное дело о служебном подлоге. Поводом для проверки послужило обращение сотрудницы хозяйства, сообщили в областной прокуратуре.

Сначала сотрудница фермы написала обращение в прокуратуру, где рассказала о приписках надоев. Прокуроры поговорили с ней, провели проверку — и все подтвердилось. Выяснилось, что на ферме приписывали надои с января по июнь 2023 года.

«Затем с целью искажения данных государственной статистической отчетности не менее 250 тысяч литров молока были „перемещены“ на ферму по откорму крупного рогатого скота и списаны как израсходованные на выпойку животных», — рассказали в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 427 УК (Служебный подлог, совершенный с целью искажения данных государственной статистической отчетности) — в отношении «директора и иных должностных лиц предприятия». Им грозит до трех лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин