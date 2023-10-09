ВСУ взяли в плен командира российского добровольческого батальона «Алга» 3 9.10.2023, 19:07

9,210

Это удалось осуществить в результате уникальной операции на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины взяли в плен командира российского добровольческого батальона «Алга» на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Отмечается, что это удалось осуществить в результате уникальной операции на Бахмутском направлении.

«Теперь он — один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов», - говорится в сообщении.

Вражеский майор сказал бойцам ВСУ, что оккупанты понесли значительные потери на этом направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».