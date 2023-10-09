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ВСУ взяли в плен командира российского добровольческого батальона «Алга»

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  • 9.10.2023, 19:07
  • 9,210
ВСУ взяли в плен командира российского добровольческого батальона «Алга»

Это удалось осуществить в результате уникальной операции на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины взяли в плен командира российского добровольческого батальона «Алга» на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Отмечается, что это удалось осуществить в результате уникальной операции на Бахмутском направлении.

«Теперь он — один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов», - говорится в сообщении.

Вражеский майор сказал бойцам ВСУ, что оккупанты понесли значительные потери на этом направлении.

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