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ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по территории Ливана

  • 9.10.2023, 19:12
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ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по территории Ливана

Ранее с территории Ливана в Израиль проникли боевики.

Израильские военные сегодня, 9 октября, начали наносить удары по территории Ливана.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Боевые вертолеты ЦАХАЛа в настоящее время атакуют территорию Ливана», - сказано в сообщении.

При этом, как утверждают в сети, израильские военные атаковали наблюдательные пункты «Хезболлы» (ливанская военизированная группировка).

Также в соцсетях публикуют фото, на которых заметны сильные взрывы.

Напомним, 7 октября с территории сектора Газа по Израилю массированно ударили ракетами.

При этом боевики группировки ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали расстреливать мирное население и военных.

Еще вчера, 8 октября, стало известно, что Израиль атаковали и с территории Ливана. Об этом заявляли сами представители «Хезболлы».

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