ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по территории Ливана
- 9.10.2023, 19:12
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Ранее с территории Ливана в Израиль проникли боевики.
Израильские военные сегодня, 9 октября, начали наносить удары по территории Ливана.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
«Боевые вертолеты ЦАХАЛа в настоящее время атакуют территорию Ливана», - сказано в сообщении.
При этом, как утверждают в сети, израильские военные атаковали наблюдательные пункты «Хезболлы» (ливанская военизированная группировка).
IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023
Также в соцсетях публикуют фото, на которых заметны сильные взрывы.
Напомним, 7 октября с территории сектора Газа по Израилю массированно ударили ракетами.
При этом боевики группировки ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали расстреливать мирное население и военных.
غارة لللطائرات الحربي قرب مروحين pic.twitter.com/zQAQzKNJTV— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 9, 2023
Еще вчера, 8 октября, стало известно, что Израиль атаковали и с территории Ливана. Об этом заявляли сами представители «Хезболлы».