ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по территории Ливана

Ранее с территории Ливана в Израиль проникли боевики.

Израильские военные сегодня, 9 октября, начали наносить удары по территории Ливана.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Боевые вертолеты ЦАХАЛа в настоящее время атакуют территорию Ливана», - сказано в сообщении.

При этом, как утверждают в сети, израильские военные атаковали наблюдательные пункты «Хезболлы» (ливанская военизированная группировка).

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI