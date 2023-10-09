Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт 7 9.10.2023, 19:21

3,800

Юрий Шевчук

Вернуться на сцену музыкант сможет не раньше середины декабря.

Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, не раз выступавшей в Беларуси, попал в больницу с инфарктом миокарда. Об этом группа сообщила на официальном сайте. Уточняется, что инфаркт 66-летний Шевчук перенес еще в сентябре, а сейчас проходит «обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья».

Вернуться на сцену музыкант сможет не раньше середины декабря, из-за чего ранее запланированные концерты группы ДДТ в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае переносятся на другие даты. В Израиле, Сербии и Эмиратах ДДТ выступит в январе, на Кипре - в мае. Отмечается, что все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Но если не получается посетить перенесенный концерт, то билет можно сдать.

- Юрий чувствует себя хорошо, - отметили в сообщении его коллеги, пожелав всем мира и добра.

Напомним, Юрий Шевчук осудил войну РФ в Украине, а в августе 2022 года в Уфе прошел суд, который признал музыканта виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Музыканту назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Юрий Шевчук и группа ДДТ были частыми гостями в Беларуси в девяностые и нулевые. Фанаты хорошо помнят первые концерты ДДТ в Минске в 1989 году на стадионе «Динамо» - два дня подряд, с аншлагами.

Последний раз ДДТ была с концертом в Минске шесть лет назад - в ноябре 2017 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».