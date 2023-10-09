В РФ вышедший из тюрьмы экс-мэр захватил администрацию Шлиссельбурга 5 9.10.2023, 19:31

4,244

Артем Желудов

Артем Желудов утверждает, что его несправедливо уволили c должности мэра.

Бывший мэр города Шлиссельбург Ленинградской области Артем Желудов захватил здание администрации после освобождения из СИЗО «Кресты». Как сообщается на странице Кировского района области в VK, Желудов и его соучастники проникли в здание администрации, вытеснили охрану и забаррикадировали помещение.

Спартак Чхетия, исполняющий обязанности главы администрации Шлиссельбурга, сообщил, что в здание вошли десять человек в спортивной одежде. Они угрожали физической расправой, вынуждая охрану отступить. Желудов ограничил доступ к месту хранения государственных документов, компьютеров и серверов с важной информацией. Администрация обратилась за помощью в полицию.

Представитель Желудова, комментируя события, заявил, что действия экс-мэра соответствуют закону. В сентябре после представления прокуратуры он был восстановлен в должности мэра.

В июне по обвинению Желудова было возбуждено уголовное дело в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК) за период 2018–2019 годов, когда он руководил администрацией Приладожского сельского поселения. Он был заключен в тюрьму «Кресты». После этого в сентябре врио главы администрации в Шлиссельбурге был утвержден Спартак Чхетия.

Желудов, выйдя из тюрьмы, утверждает, что его несправедливо уволили c должности мэра Шлиссельбурга, а его действия направлены на защиту законных интересов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».