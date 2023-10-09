Белорусские лесхозы показали деревянные дома по цене от 18 тысяч рублей

Белорусские лесхозы показали деревянные дома по цене от 18 тысяч рублей2
- 9.10.2023, 19:37
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Самый дорогой дом обойдется в 70 тысяч рублей.
В Минлесхозе показали деревянные дома, которые лесхозы продают готовыми. Ассортимент деревянных срубов появился на заработавшем сайте торговых площадок лесхозов «Лесной домик».
- Белорусам приглянулись различные варианты срубов домов и бань. В лидерах — дом из оцилиндрованной древесины, - прокомментировали в Минлесхозе.
Также сообщается, что лесхозы готовы предлагать белорусам дома небольшой площади: 50 и 60 квадратных метров, которые, как полагают в ведомстве, будут очень популярными.
Пока специализированный сайт торговых площадок работает в тестовом режиме. Продукция лесхозов — это не только деревянные дома и бани, но пиломатериалы и топливная древесина, сувениры и приусадебные товары, и даже продукты питания. Также на сайте информация об адресах и режимах работы торговых площадок во всех регионах.
Что касается деревянных домов, то сейчас самый дешевый в реестре — дом из сруба стропильной системы величиной 6 на 8 метров за 18 тысяч белорусских рублей. А самый дорогой — от Островецкого лесхоза, величиной 100 квадратов - 70 тысяч рублей с НДС.