Российский оккупант сдался украинскому беспилотнику 2 9.10.2023, 19:47

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Видеофакт.

Мобилизированный из Курской области РФ сдался в плен, подав знак украинскому беспилотнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанту удалось выжить после того, как украинские аэроразведчики сбросили на него три боеприпаса. Целый день захватчик просидел в тайнике, а потом написал на листке, что хочет жить и показал эту надпись в сторону беспилотника, все время висевшего над полем боя. Затем получил четкие инструкции и вышел на позиции украинских воинов.

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