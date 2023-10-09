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Житель Мозыря отомстил за неправильную парковку, порезав шины 11 авто

  • 9.10.2023, 20:03
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Житель Мозыря отомстил за неправильную парковку, порезав шины 11 авто
Иллюстративное фото

Мозырянин был в состоянии алкогольного опьянения.

В Мозыре мужчина решил наказать за неправильную парковку и порезал шины 11 припаркованных авто за одну ночь. Подробности сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Так, утром 4 сентября в милицию обратились автовладельцы, заявившие, что ночью неизвестный проколол шины их припаркованных машин. Оперативники возле одной из машин нашли след подошвы от ботинка. А вскоре и похожие ботинки у жителя микрорайона, которые изъяли на экспертизу.

- Судебная трасологическая экспертиза установила, что след подошвы обуви был оставлен ботинком подозреваемого, - рассказали в ГКСЭ.

После предъявленных доказательств мозырянин 1977 года рождения сознался в содеянном. А также рассказал, что ночью с 3 на 4 сентября, будучи нетрезвым, увидел, как ему показалось, неправильно припаркованные авто и порезал шины, чтобы проучить автовладельцев.

Расследуется уголовное дело.

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