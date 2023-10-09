«Новая Буча»: шокирующие фотографии с улиц израильского города Сдерот 9.10.2023, 20:11

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Фото сделаны сразу после освобождения города от террористов.

Утром 7 октября боевики исламистского движения ХАМАС атаковали территорию Израиля, нанеся массированный удар по его городам несколькими тысячами ракет, а затем проникли в поселения на юге страны неподалеку от сектора Газа. Помимо столкновений с израильскими военными и полицейскими, они устраивали расстрелы мирных жителей, попадавшихся им на дороге. Город Сдерот, расположенный всего в километре от границы с сектором Газа, оказался одним из первых населенных пунктов, который был атакован боевиками. Фотографы агентства Reuters попали на его территорию в первые часы после освобождения. Снимки, которые они сделали, напоминают военные преступления армии России в Буче и других городах Украины: разбросанные тела убитых мирных жителей на улицах, у некоторых из них связаны руки. «Зеркало» показывает, как выглядят улицы израильского города Сдерот после освобождения.

Внимание! Фото ниже могут шокировать впечатлительных людей.

Простыня закрывает тело пассажира автомобиля, убитого во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, город Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Израильская полиция подходит к телам двух мужчин, убитых во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на город Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тела мирных жителей, убитых во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежат на дороге возле города Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тело мирного жителя, убитого во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежит на улице в городе Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тела мирных жителей, убитых во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежат на улице в городе Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Израильский военный автомобиль проезжает мимо погибших мужчины и женщины, убитых во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, дорога возле города Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Мужчина и женщина, убитые во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежат в своем автомобиле возле города Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тело мирного жителя, убитого во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежит на дороге возле города Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тела мирных жителей, убитых во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежат на улице в городе Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Израильские солдаты проходят мимо автомобиля с телом мужчины, которого убили во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на город Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тело мирного жителя, убитого во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежит на дороге возле города Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тело мотоциклиста, убитого во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежит на дороге в городе Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Израильские солдаты проходят мимо тел мирных жителей, убитых во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, город Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тело мирного жителя, убитого во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежит на носилках в городе Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Тело мирного жителя, убитого во время массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа, лежит на дороге возле города Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

Собака сидит в окровавленной машине после массовой атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на город Сдерот, южный Израиль, 7 октября 2023 года. Фото: Reuters

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