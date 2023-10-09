«Новая Буча»: шокирующие фотографии с улиц израильского города Сдерот
9.10.2023, 20:11
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Фото сделаны сразу после освобождения города от террористов.
Утром 7 октября боевики исламистского движения ХАМАС атаковали территорию Израиля, нанеся массированный удар по его городам несколькими тысячами ракет, а затем проникли в поселения на юге страны неподалеку от сектора Газа. Помимо столкновений с израильскими военными и полицейскими, они устраивали расстрелы мирных жителей, попадавшихся им на дороге. Город Сдерот, расположенный всего в километре от границы с сектором Газа, оказался одним из первых населенных пунктов, который был атакован боевиками. Фотографы агентства Reuters попали на его территорию в первые часы после освобождения. Снимки, которые они сделали, напоминают военные преступления армии России в Буче и других городах Украины: разбросанные тела убитых мирных жителей на улицах, у некоторых из них связаны руки. «Зеркало» показывает, как выглядят улицы израильского города Сдерот после освобождения.
Внимание! Фото ниже могут шокировать впечатлительных людей.
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