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Через месяц белорусы будут отдыхать четыре дня подряд

  • 9.10.2023, 20:27
Через месяц белорусы будут отдыхать четыре дня подряд

Отдыхать будем с 4 по 7 ноября.

7 ноября в этом году приходится на вторник. Поэтому отдыхать будем с 4 по 7 ноября (суббота — вторник).

Но понедельник, 6 ноября, предстоит отработать 11 ноября в субботу.

Следующие четыре выходных дня в стране придутся на Новый год. 30 и 31 декабря — суббота и воскресенье. А 1 и 2 января — понедельник и вторник.

Несколько лет назад Лукашенко подписал указ о закреплении на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки).

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