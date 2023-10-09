Через месяц белорусы будут отдыхать четыре дня подряд
- 9.10.2023, 20:27
Отдыхать будем с 4 по 7 ноября.
7 ноября в этом году приходится на вторник. Поэтому отдыхать будем с 4 по 7 ноября (суббота — вторник).
Но понедельник, 6 ноября, предстоит отработать 11 ноября в субботу.
Следующие четыре выходных дня в стране придутся на Новый год. 30 и 31 декабря — суббота и воскресенье. А 1 и 2 января — понедельник и вторник.
Несколько лет назад Лукашенко подписал указ о закреплении на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки).