В Гомеле задержали по меньшей мере шесть человек 2 9.10.2023, 21:16

4,238

Пришли и в ведомство Шуневича.

Гомельские силовики сообщили об очередном задержании белорусов за комментарии и реакции «экстремистского» содержания, передает «Наша Нiва».

Из видео, которое публикует один из провластных каналов, следует, что задержано по меньшей мере шесть человек.

На видео один из задержанных говорит, что писал оскорбительные комментарии «в адрес России и россиян». Еще один мужчина говорит, что на его странице нашли «экстремистские» публикации, две женщины говорят, что были подписаны на «экстремистские» каналы.

Некоторых из них задерживали непосредственно на рабочем месте.

На одном из кабинетов заметна вывеска: «Заместитель председателя Коцур Алексей Михайлович», то есть задержания произошли в областном отделении «Белорусского общества охотников и рыболовов». Общество возглавляет бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».