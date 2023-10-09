Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле 1 9.10.2023, 21:22

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По словам президента Украины, РФ заинтересована в войне на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Израиле и на Ближнем Востоке с руководителями разведки нашей страны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, помимо руководителей Главного управления разведки и внешней разведки, в совещании также принимали участие украинские дипломаты.

«По имеющейся информации — очень четкой, — Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе», - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина наблюдает за тем, как злорадствуют кремлевские пропагандисты, а Иран — союзник России — подставляет плечо боевикам ХАМАС.

«И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно из локальных агрессий», - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что наша страна знает, как противодействовать этой угрозе, и готовит ответные шаги.

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