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Reuters: Катар ведет переговоры с ХАМАС об обмене захваченных боевиками израильских заложников на палестинцев

  • 9.10.2023, 21:33
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Reuters: Катар ведет переговоры с ХАМАС об обмене захваченных боевиками израильских заложников на палестинцев

Подробности.

Катарские посредники провели срочные переговоры с представителями террористической организации ХАМАС и Израиля по вопросу возможного обмена израильских женщин и детей, захваченных боевиками группировки и содержащихся в Газе, на 36 палестинских женщин и детей, находящихся в тюрьмах Израиля. Об этом 9 октября написало Reuters.

Свое участие в переговорах подтвердил агентству МИД Катара. Там отметили, что переговоры ведут в координации с США.

По словам источника Reuters, пока «не были достигнуты никакие договоренности о логистике или механизме освобождения».

В то же время неназванный израильский чиновник сообщил СМИ, что «никаких переговоров не ведут».

Бывший замсоветника по нацбезопасности Израиля Эран Лерман отметил, что ни один израильтянин не согласится с условиями захватчиков, ссылаясь на жестокость нападения ХАМАС.

«Мы должны увидеть, как долго они собираются удерживать заложников, когда в течение следующих нескольких дней не будет ни воды, ни электричества, ни еды, ни лекарств для всего населения Газы», – подчеркнул он.

По неофициальным данным, после атаки ХАМАС без вести пропало около 750 израильтян, проинформировала The Jerusalem Post в X.

Пресс-офис правительства Израиля сообщил 8 октября, что боевики в ходе нападения похитили более 100 израильтян.

Представитель «Палестинского исламского джихада», который присоединился к ХАМАС, заявил, что в заложники были взяты израильские мужчины, женщины и дети. По его словам, их будут удерживать до освобождения из израильских тюрем всех заключенных военизированной группировки.

СМИ сообщали, что Израиль попросил Египет помочь в освобождении похищенных боевиками ХАМАС израильтян.

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