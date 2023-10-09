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Светлана Тихановская: Это награда Полины Шаренды-Панасюк и других женщин, как она

  • 9.10.2023, 21:45
Светлана Тихановская: Это награда Полины Шаренды-Панасюк и других женщин, как она

Политик посвятила свою премию ПА НАТО белорускам.

Светлане Тихановской сегодня, 9 октября, вручили премию Парламентской ассамблеи НАТО «Женщины — за мир и безопасность», сообщает ее телеграм-канал. Политик посвятила награду белорусским женщинам.

— Принимая сегодня эту награду, я не могу не думать об израильских мужчинах и женщинах, взятых в заложники террористами. Надеюсь, что все пленные благополучно вернутся домой.

Наши женщины-политзаключенные — также заложницы. Заложницы террористического режима Лукашенко. Их держат без связи с внешним миром, к ним не допускают адвокатов и отказвают в медицинской помощи. Это награда Полины Шаренды-Панасюк и других женщин, как она.

Наталья Пинчук, жена нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, это и ваша награда. Я сама жена политзаключенного и хорошо знаю, как это. Таких женщин, как мы, в Беларуси тысячи. И это тоже их награда.

Есть еще много женщин, которые голосовали за меня, и до сих пор продолжают верить в нашу победу. Всем им я хочу посвятить эту премию.

Как сообщал Charter97.org, лукашисты присудили активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк год и три дня колонии за «неповиновение тюремной администрации».

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