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ЦАХАЛ призвал жителей Израиля запастись едой и водой минимум на 72 часа

  • 9.10.2023, 22:07
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ЦАХАЛ призвал жителей Израиля запастись едой и водой минимум на 72 часа

Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где находится ближайшее бомбоубежище.

Гражданам Израиля, независимо от места жительства, необходимо иметь запас воды и пищи минимум на 72 часа.

Об этом заявило Командование тыла ЦАХАЛа, сообщает The Times of Israel.

«Кампания (военная - ред.) может быть длительной, и важно, чтобы каждая семья обеспечила себя водой, едой, лекарствами и необходимым оборудованием на случай чрезвычайных ситуаций», - говорится в заявлении.

Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где находится ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что у них есть свободный доступ к нему.

Командование также рекомендует иметь в безопасных комнатах три литра воды на человека в день, запасы нескоропортящихся пищевых продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники на батарейках, а также зарядные устройства для мобильных устройств, средства первой помощи, лекарства и важные документы, такие как удостоверение личности и наличные.

В армии сразу отмечают, что инструкции не новые и всегда актуальны.

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