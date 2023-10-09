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Почему в Беларуси стреляют зубров, а медведей нет?

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  • 9.10.2023, 22:09
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Почему в Беларуси стреляют зубров, а медведей нет?

В нашей стране можно поохотиться на зубра за 45 тысяч евро.

Охота на зубра в Беларуси может стоить 45 тысяч евро, а медведей иногда приходится «утилизировать», рассказали в эфире СТВ эксперты природоохранной и охотничьей сфер. Разница между краснокнижными зубром и медведем в том, что первый имеет «бинарный статус», а второй — нет.

«Надо понимать, что трофейная охота — это договорная охота. Охотпользователь предлагает, он всегда хочет цену повыше. Охотник пытается сэкономить. Это все договариваются. Но самые успешные до 45 тысяч евро доходили договора на добычу того же зубра», — рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

У зубров в Беларуси «бинарный статус», отметила консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова. То есть есть охраняемые животные и те, на которых можно охотиться. В Беларуси наибольшая популяция зубров в мире — их свыше 2700 и они «распространены в принципе по всей территории». Добывают старых и больных зубров.

А что с расплодившимися медведями

Козорез отметил, что при встрече с медведем его нужно обойти и животное «пойдет своей дорогой».

«На сегодняшний день ни один медведь самостоятельно не проявил какую-то агрессию по отноению к человеку — видя нас, они наоборот стараются избежать конфликтной ситуации», — подчеркнула Железнова.

Охотиться на медведей в Беларуси нельзя — они в Красной книге и небинарны в отличие от зубров. Однако при угрозе хищника «утилизируют».

«Ситуация следующая: если комиссия выезжает, и в какой-то определенный момент его надо отстрелять, такие решения принимаются, то это просто отстрел, он утилизируется. В тот же момент можно взять охотника, который заплатит за это деньги и государство получит за это определенную прибыль», — отметил начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Цебрук.

Цебрук считает, что медведи, как хищники, — конкуренты охотников: «Мы все-таки охотпользователи, мы растим животных, мы охотимся, зарабатываем на этом какие-то средства. Поэтому конкуренты для нас — это, конечно, не очень хорошо. И чем их становится больше, тем, соответсвенно, нам от этого хуже». Ранее БООР выступила за исключение медведя из Красной книги.

Сейчас к росту популяции медведя применяют научные подходы. «Сейчас проработали вопрос о единых методических пособиях по учету медведя. Будем осуществлять его мониторинг и уже на основании этих данных будем принимать решение», — рассказал замгендиректора НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Павел Гештовт.

По его словам, медведя можно считать представляющим опасность, если он постоянно ходит где-то в населенном пункте. А если животное «заскочило и так же быстро убежало», то это нормально и неопасно.

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