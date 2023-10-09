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Боевики ХАМАС повредили ракетой мечеть имени Кадырова в пригороде Иерусалима

  • 9.10.2023, 22:15
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Боевики ХАМАС повредили ракетой мечеть имени Кадырова в пригороде Иерусалима

Об этом сообщил МИД Израиля.

Мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше, пригороде Иерусалима, 9 октября получила повреждения в результате ракетного удара со стороны группировки ХАМАС. Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля в Telegram.

«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», – говорится в сообщении.

МИД опубликовал фотографию, на которой виден дым, поднимающийся над мечетью.

Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Абу-Гоше, одна из крупнейших на израильской территории, была открыта в 2014 году, напоминает ТАСС. Участие в церемонии ее открытия принимал глава Чечни Рамзан Кадыров. Она вмещает около 3 тыс. человек и имеет четыре 50-метровых минарета и золотой купол.

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