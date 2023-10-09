Раннюю версию Tesla Cybertruck продали на аукционе музея за $400 000 9.10.2023, 22:29

Эта модель еще не поставляется на рынок.

Ранняя модель Tesla Cybertruck была продана на аукционе Музея Петерсена в Лос-Анджелесе за $400 000. Об этом сообщает Elektrek.

Эта модель является первым электрическим пикапом от Tesla и еще не поставляется на рынок. Музей решил собрать средства для благотворительной деятельности путем проведения аукциона Cybertruck с низким VIN-номером. Несмотря на связь музея с Tesla, кажется, что автопроизводитель не имеет отношения к этому и учреждение планирует выкупить модель, чтобы передать ее победителю аукциона в будущем.

Цена проданной модели существенно превосходит ожидаемую стоимость стартовой версии Cybertruck. Продажа модели со значительными затратами может быть связана с ее историческим значением или возможностью перепродажи другому производителю для переработки. Средства от аукциона пойдут на благотворительность музея.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».