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Раннюю версию Tesla Cybertruck продали на аукционе музея за $400 000

  • 9.10.2023, 22:29
Раннюю версию Tesla Cybertruck продали на аукционе музея за $400 000

Эта модель еще не поставляется на рынок.

Ранняя модель Tesla Cybertruck была продана на аукционе Музея Петерсена в Лос-Анджелесе за $400 000. Об этом сообщает Elektrek.

Эта модель является первым электрическим пикапом от Tesla и еще не поставляется на рынок. Музей решил собрать средства для благотворительной деятельности путем проведения аукциона Cybertruck с низким VIN-номером. Несмотря на связь музея с Tesla, кажется, что автопроизводитель не имеет отношения к этому и учреждение планирует выкупить модель, чтобы передать ее победителю аукциона в будущем.

Цена проданной модели существенно превосходит ожидаемую стоимость стартовой версии Cybertruck. Продажа модели со значительными затратами может быть связана с ее историческим значением или возможностью перепродажи другому производителю для переработки. Средства от аукциона пойдут на благотворительность музея.

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