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На Закарпатье произошло землетрясение

  • 9.10.2023, 22:42
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На Закарпатье произошло землетрясение

Толчки были ощутимы почти по всей территории региона.

На Закарпатье произошло землетрясение, предварительно, магнитудой до 4,5 баллов, сообщил глава Областной военной администрации Виктор Мыкита.

«На Закарпатье произошло землетрясение – предварительно до 4,5 баллов. Толчки были ощутимы почти по всей территории региона», – написал он.

Чиновник сообщил, что сотрудники ГСЧС проводят проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилищных секторов.

«По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации», - отметил он.

Мыкита отметил, что по состоянию на данный момент нет информации о возможных угрозах.

Однако он попросил жителей области быть внимательными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий.

Местное СМИ Mukachevo.net пишет, что предварительно землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировали вблизи Гуменного в Словакии. Это землетрясение почувствовали, в частности, в Ужгороде, в Малом Березном и даже в Мукачево, отмечает издание.

От Гуменного до Ужгорода около 40 км.

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