На Закарпатье произошло землетрясение 9.10.2023, 22:42

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Толчки были ощутимы почти по всей территории региона.

На Закарпатье произошло землетрясение, предварительно, магнитудой до 4,5 баллов, сообщил глава Областной военной администрации Виктор Мыкита.

«На Закарпатье произошло землетрясение – предварительно до 4,5 баллов. Толчки были ощутимы почти по всей территории региона», – написал он.

Чиновник сообщил, что сотрудники ГСЧС проводят проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилищных секторов.

«По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации», - отметил он.

Мыкита отметил, что по состоянию на данный момент нет информации о возможных угрозах.

Однако он попросил жителей области быть внимательными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий.

Местное СМИ Mukachevo.net пишет, что предварительно землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировали вблизи Гуменного в Словакии. Это землетрясение почувствовали, в частности, в Ужгороде, в Малом Березном и даже в Мукачево, отмечает издание.

От Гуменного до Ужгорода около 40 км.

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