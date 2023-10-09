Нетаньяху об ударах по ХАМАС: То, что произойдет в ближайшие дни, будут долго вспоминать 9.10.2023, 22:52

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Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля выступил с заявлением.

Удары по ХАМАС в секторе Газа только начинаются. В конце войны враги Израиля поймут, что нападение на страну было ошибкой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху сказал, что несколько палестинских боевиков все еще находятся внутри страны, и обвиняет их в убийствах детей в наручниках. Он предупреждает, что удары по ХАМАС в секторе Газа только начинаются.

«Самое важное — сохранять спокойствие. Я знаю, что мы все хотим результатов прямо здесь, прямо сейчас, но это займет некоторое время», - сказал он.

Он также пообещал людям, что в конце войны их враги поймут, что нападение на Израиль было ужасной ошибкой.

«Любое место, где действует ХАМАС, превратится в руины. Это уже происходит и будет происходить дальше», - добавил он.

Также Биньямин Нетаньяху призвал оппозицию присоединиться к правительству национального единства без каких-либо предварительных условий, как это было сделано накануне Шестидневной войны 1967 года.

Премьер сказал, что есть пять основных задач, которые будут рассмотрены, поскольку это является ответом на смертельный удар ХАМАСа:

победа над террористами, которые все еще находятся в Израиле;

подготовка масштабной наступательной операции в секторе Газа;

сохранение спокойной обстановки на других фронтах;

мобилизация международной поддержки для операции;

объединение страны.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена конкретно за поддержку и сказал, что они находятся в постоянном контакте. Он отметил американский авианосец, подплывший ближе к берегам Израиля. Нетаньяху также поблагодарил других мировых лидеров за поддержку.

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