Хоккейную сборную Беларуси предварительно включили в отбор на Олимпиаду-2026
- 1.11.2023, 1:12
Но решения о допуске еще нет.
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) назвала места и даты проведения отборочных турниров Олимпиады-2026, которая пройдет в Италии, сообщает hockey.by.
Сборная Беларуси может начать квалификацию с финального этапа квалификации. Она может сыграть в группе D вместе со Словакией, Казахстаном и командой, которая пройдет начальные стадии отбора.
Отборочный турнир в этой группе примет с 29 августа по 1 сентября 2024 года столица Словакии Братислава.
Но решение об участии в турнире команды Беларуси может принять только Совет ИИХФ, который пройдет в марте 2024 года.