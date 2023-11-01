Хоккейную сборную Беларуси предварительно включили в отбор на Олимпиаду-2026 1.11.2023, 1:12

Но решения о допуске еще нет.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) назвала места и даты проведения отборочных турниров Олимпиады-2026, которая пройдет в Италии, сообщает hockey.by.

Сборная Беларуси может начать квалификацию с финального этапа квалификации. Она может сыграть в группе D вместе со Словакией, Казахстаном и командой, которая пройдет начальные стадии отбора.

Отборочный турнир в этой группе примет с 29 августа по 1 сентября 2024 года столица Словакии Братислава.

Но решение об участии в турнире команды Беларуси может принять только Совет ИИХФ, который пройдет в марте 2024 года.

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