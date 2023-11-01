Белорусский экс-McDonald's вернул в меню драники 1.11.2023, 3:58

Правда, не во все кафе.

В сети ресторанов Mak.by снова появились драники, которые когда-то подавались в бывшем McDonald’s. Правда, попробовать их пока можно только в двух кафе в Минске, пишет CityDog.io.

Впервые драники появились в белорусской сети McDonald’s в 2016 году, за две штуки тогда просили 30 тысяч неденоминированных рублей, то есть три рубля по-новому.

На днях белорусский экс-McDonald's — Mak.by — вернул их в меню. За порцию из трех штук теперь придется заплатить 6 рублей, а за сметану еще 80 копеек. Попробовать драники пока можно только в двух кафе сети — около Октябрьской площади и улице Тимирязева в Минске.

@kokobyy Тестим вернувшиеся дранички по-макбаевски - 6р за 3 штуки и сметанк - 80коп. Тестили? ♬ оригинальный звук - КОКОБАЙ

Тест новых маковских драников показал в TikTok фудблогер Кокобай. Дегустаторы пришли к выводу, что «для полуфабриката неплохо» и «за шесть рублей сойдет».

А с 1 ноября Mak.by анонсировал еще одно «возвращение» — в меню снова появится Maк-бургер с секретным фирменным соусом.

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