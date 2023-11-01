Российские пропагандисты получили ранения в оккупированном Донецке
- 1.11.2023, 4:23
На железнодорожной станции Мушкетово произошел масштабный пожар.
В результате масштабного пожара на железнодорожной станции Мушкетово, что во временно оккупированном Донецке, ранены пропагандисты передовых прокремлевских СМИ. Об этом сообщили в ТАСС и «Известиях».
Около 18:40 местные и пророссийские ресурсы начали распространять фото и видео из Буденновского района Донецка: на железнодорожной станции Мушкетово произошел масштабный пожар, загорелись склады с горюче-смазочными материалами оккупантов.
Российская военная пропаганда сразу заявила о «прилете», на этот раз без уточнений, каким именно вооружением.
Впоследствии топ-пропагандистские агентства АСС и «Известия» заявили о том, что в результате инцидента были ранены их съемочные группы, также пострадали «корреспонденты» и сотрудники МЧС. По их словам, все они сейчас находятся в больницах.