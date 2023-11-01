В Севастополе объявлена воздушная тревога: в городе слышали автоматные очереди 1.11.2023, 8:09

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Остановлен общественный транспорт, Крымский мост перекрыт.

В аннексированном Россией Севастополе сегодня ночью объявлена воздушная тревога, передает ВВС.

Местные новостные телеграм-каналы пишут, что в городе остановлен общественный транспорт.

Кроме того, остановлено движение по Крымскому мосту, который находится на другой стороне полуострова Крым.

Что стало причиной воздушной тревоги, пока не известно.

Накануне вечером в Севастополе раздались автоматные очереди, а затем в направлении военного госпиталя проследовали машины скорой.

Вероятно, есть раненые российские оккупанты. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер».

«На входе в Севастопольскую бухту раздается стрельба», – сообщают местные жители, публикуя соответствующее видео.

Позже стало известно, что по Севастополю в направлении военного госпиталя Черноморского флота РФ колоннами едут машины скорой помощи. Вероятно, они везут очередных «300-х» захватчиков.

«Значит, куда-то прилетело», – отмечают местные жители.

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