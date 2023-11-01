Смерть Путина взбудоражила россиян: пошла новая «волна» 3 1.11.2023, 8:14

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Количество запросов в «Яндексе» взлетело на 3000%.

Количество запросов, связанных со «смертью» президента России Владимира Путина, взлетело в десятки раз после того, как телеграм-канал «Генерал СВР» распространил сообщения о якобы его болезни, а затем и смерти. Как показывают данные сервиса «Яндекс. Подбор слов», запрос «Путин умер» в поисковике вводили 417 495 раз.

У запросов «умерший Путин» и «умирающий Путин» примерно те же результаты: 417 764 и 417 499 раз соответственно. В сентябре словосочетание «Путин умер» в «Яндексе» искали в 30 раз реже — всего 13 500.

Больше всего новостями о «смерти» президента интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга (72 395 и 29 580 запросов соответственно). Из регионов по частоте запросов лидируют Краснодарский край (14 961 поисковой запрос «Путин умер») и Ростовская область (11 602 запроса).

Пик запросов в Google о состоянии здоровья Путина был зафиксирован в ночь на 27 октября. По данным Google Trends, частота поисковых запросов «Путин умер» в этот день превышала результаты аналогичных всплесков в течение прошлых пяти лет.

Связанный с политологом Валерием Соловьем телеграм-канал «Генерал СВР» с 22 октября начал публиковать посты об ухудшении здоровья Владимира Путина. Четыре дня спустя, 26 октября, канал сообщил о смерти президента, не раскрывая источников. Эту информацию со ссылкой на канал распространили некоторые СМИ, включая британский таблоид Mirror и сайт Sky News Australia.

Пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову пришлось дважды за неделю опровергать слухи о состоянии здоровья президента. 24 октября он также называл «уткой» слухи о том, что Путин якобы пережил остановку сердца, а двойник вместо президента проводит публичные мероприятия. 27 октября он также призвал не верить сообщениям о смерти Путина.

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