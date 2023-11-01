Кремль доигрался: Китай установил новый статус для России 1.11.2023, 8:27

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Генерал СБУ раскрыл подробности.

Сближение России с Китаем опасное прежде всего для самой России. Русские этого не понимают и бросились в объятия дракона, который хорошо знает, что такое игра в долгую - у китайцев планы расписаны на 50-100 лет вперед. Об этом во время чата на «Главреде» рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

По его словам следующая встреча Путина на зарубежной территории может состояться в Хабаровске.

«Он может доиграться. Фактически сейчас Россия в статусе колонии, где метрополия - Китай. Чем отличается метрополия от колонии? Метрополия дает машины, технологии, деньги, а из колонии поступают ресурсы, даже необработанные: газ, нефть, лес и, возможно, зерно», - указывает Виктор Ягун.

Он также подчеркивает, что поездка Путина на поклон к Си Цзиньпину, в который раз подтверждает, что не китайцы что-то просят у России, а Путин.

Бывший замглавы СБУ указывает на то, что Китай сейчас очень внимательно следит за реакцией Соединенных Штатов на ситуацию в Израиле. Появление двух американских авианосцев вблизи Израиля говорит само за себя.

«Авианосная группа в непосредственной близости к Тайваню может появиться даже не за сутки, а за час. И самолеты стратегической авиации, базирующиеся на острове Гуам, также могут быть подняты за секунды. Все это в комплексе свидетельствует о том, что Тайвань Китаю не подарят. Да и Китай сейчас не в том экономическом положении - у него огромные экономические проблемы с недвижимостью, которая очень помогала ему расти. А если разгорится война, будут перекрыты рынки - всего этого в сумме будет многовато, Россия просто не сможет компенсировать потери», - заключает Виктор Ягун.

Он также отмечает, что КНДР без союзника - Китая - не полезет на Южную Корею, потому что там такая же ситуация, как и с Тайванем.

«Авианосная группа США появится в море вблизи КНДР очень быстро. Воевать с США и Южной Кореей, несмотря на их огромный потенциал, будет очень сложно. Кстати, это существенно влияет на то, получит ли Путин вооружение от Северной Кореи. Потому что вооружение нужно и самой КНДР, а его на самом деле у нее не так уж и много. Да, у КНДР есть ракеты для РСЗО, но всего 200 единиц этих систем, и часть из них на тракторной тяге», - резюмирует бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

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