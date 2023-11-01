Огненный смерч на левом берегу Днепра: ВСУ уничтожили базы и бронетехнику РФ 1 1.11.2023, 8:47

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Удары наносятся на глубину до 15 км.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают ослаблять врага на левом берегу Херсонской области, нанося ему серьезные потери.

За последнюю неделю ВСУ поразили немало единиц российской бронетехники и машин логического обеспечения. Также была ликвидирована и живая сила противника. Об этом сообщает «Милитарный».

Так, подразделение операторов БПЛА «Грифон» 501-го отдельного батальона морской пехоты 25 октября «демилитаризировало» блиндаж россиян вместе с пехотой к западу от села Подстепное. 26 октября это подразделение атаковало группу российской пехоты в Песчановке.

23 октября ротная тактическая группа операторов БПЛА «Птахи Мадяра» в районе Корсунки и Казачьих Лагерей с помощью FPV-дронов ударила по автомобильной технике и пехоте оккупантов. А 25 октября в районе села Крынки эти бойцы уничтожили два российских танка Т-90М и Т-72Б3.

Юго-западнее села Пойма воины 11-й бригады НГУ уничтожили российскую БРЭМ-1 с помощью ударного беспилотника. Позже, 30 октября, это подразделение также поразило БМ-21 «Град».

Подтверждены и другие успешные удары украинских дронов и артиллерии по захватчикам. В частности, был уничтожен склад с боеприпасами в районе села Крынки.

Целями украинских бойцов регулярно становятся вражеские укрепленные позиции с пехотой, тяжелая техника, склады с боеприпасами, а также грузовики, которыми россияне подвозят на передовую снаряды, продовольствие и солдат.

Удары наши военные наносят с правого берега Днепра на глубину до 15 километров, а их целью похоже является выбивание противника со временно оккупированного побережья Херсонщины. Основными направлениями ударов являются районы между Казачьими Лагерями, Крынками и Корсункой.

«Оккупанты сообщают об использовании украинскими военными средств дистанционного минирования в районе н.п. Крынки. В то же время, российские саперы не могут заниматься их разминированием из-за постоянных атак беспилотников и артиллерии. Российскими военными неоднократно сообщалось об активной работе украинских артиллерийских подразделений, которые сосредоточены на выбивании вражеской артиллерии и средств ПВО», – говорится в сообщении.

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